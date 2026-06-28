Mourinho'nun gözü Galatasaray'ın yıldızında: Dev transfer iddiası gündem oldu

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Serie A ekibi Como, 30 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Jose Mourinho'nun da Davinson Sanchez'i yakından takip ettiği ve Kolombiyalı futbolcunun transferi için devreye girebileceği belirtildi.