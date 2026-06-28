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Mourinho'nun gözü Galatasaray'ın yıldızında: Dev transfer iddiası gündem oldu

Mourinho'nun gözü Galatasaray'ın yıldızında: Dev transfer iddiası gündem oldu

09:3128/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
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Galatasaraylı yıldıza bir talip daha çıktı. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı-kırmızılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez, transferin gözdesi haline geldi.

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa'dan birçok kulübün radarına giren tecrübeli stopere yeni bir talip daha çıktı.

İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre Serie A ekibi Como, 30 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Jose Mourinho'nun da Davinson Sanchez'i yakından takip ettiği ve Kolombiyalı futbolcunun transferi için devreye girebileceği belirtildi.

Mourinho'nun ilgisi nedeniyle Real Madrid'in de Sanchez transferinde önemli adaylardan biri haline gelebileceği öne sürüldü. Haberde, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde de Davinson Sanchez'i yakından izlediği ve deneyimli savunmacıyı beğendiği ifade edildi.

Portekizli teknik adamın oyuncuyu takip etmeyi sürdürdüğü aktarılırken, Real Madrid'in önümüzdeki günlerde transfer için somut adımlar atabileceği iddia edildi.

Öte yandan Serie A temsilcisi Como'nun da transfer yarışından çekilmeye niyeti olmadığı belirtildi.


İtalyan kulübünün Davinson Sanchez'i kadrosuna katabilmek adına tüm şartları zorlayacağı ve Galatasaray'ın talep edeceği bonservis bedelini karşılamak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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