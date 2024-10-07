Mourinho'nun gözüne giremedi! Ocakta kiralanacak

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer planlamasına başlandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen o ismin, ocak ayında Süper Lig'den bir takıma kiralanabileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer planlaması şimdiden başladı.
Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Levent Mercan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve Avrupa listesine yazılmayan Levent Mercan, bu sezon sadece ligdeki Çaykur Rizespor maçında 9 dakika süre alabildi.
Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Levent Mercan'la ilgili kararını verdi.
Milliyet'te yer alan habere göre Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol beki ara transfer döneminde Süper Lig'den bir takıma kiralamak istiyor.
Oyuncuyla ilgili son kararı Jose Mourinho'nun vereceği haber detayında yer aldı.