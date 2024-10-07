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Mourinho'nun gözüne giremedi! Ocakta kiralanacak

Mourinho'nun gözüne giremedi! Ocakta kiralanacak

14:447/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
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Fenerbahçe'de ocak ayı transfer planlamasına başlandı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen o ismin, ocak ayında Süper Lig'den bir takıma kiralanabileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer planlaması şimdiden başladı.






Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu başında Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Levent Mercan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.






Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve Avrupa listesine yazılmayan Levent Mercan, bu sezon sadece ligdeki Çaykur Rizespor maçında 9 dakika süre alabildi.



Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, Levent Mercan'la ilgili kararını verdi.




Milliyet'te yer alan habere göre Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki sol beki ara transfer döneminde Süper Lig'den bir takıma kiralamak istiyor.



Oyuncuyla ilgili son kararı Jose Mourinho'nun vereceği haber detayında yer aldı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Levent Mercan

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