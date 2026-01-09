Mourinho’nun sözleşmesindeki "gizli madde" ortaya çıktı! Benfica kovmuyor, o maddeyi işletiyor

Benfica’da kupa vedası sonrası deprem etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Braga mağlubiyeti sonrası taraftarın istifaya davet ettiği tecrübeli hoca için yönetim düğmeye bastı. Mourinho’nun sözleşmesindeki o madde ise gündem oldu.
Benfica’nın kupadan elenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim, Jose Mourinho ile yolları ayırmayı planlarken listenin ilk sırasına kulübün eski futbolcusu Ruben Amorim’i yazdı.
TalkSport'un haberine göre; Manchester United'daki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Ruben Amorim, Benfica için en güçlü aday konumunda.
Habere göre; Mourinho’nun sözleşmesinde yer alan özel bir madde, önümüzdeki yaz döneminde takımdan tazminatsız ayrılmasına olanak tanıyor.
Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Benfica forması giyen 40 yaşındaki Amorim'in, camiayı yakından tanıması ve United sonrası boşa çıkması bu ihtimali güçlendiriyor.