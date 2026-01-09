Mourinho’nun sözleşmesindeki "gizli madde" ortaya çıktı! Benfica kovmuyor, o maddeyi işletiyor

Benfica’da kupa vedası sonrası deprem etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Braga mağlubiyeti sonrası taraftarın istifaya davet ettiği tecrübeli hoca için yönetim düğmeye bastı. Mourinho’nun sözleşmesindeki o madde ise gündem oldu.

1 /4 Benfica’nın kupadan elenmesi bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim, Jose Mourinho ile yolları ayırmayı planlarken listenin ilk sırasına kulübün eski futbolcusu Ruben Amorim’i yazdı.



2 /4 TalkSport'un haberine göre; Manchester United'daki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan Ruben Amorim, Benfica için en güçlü aday konumunda.



3 /4 Habere göre; Mourinho’nun sözleşmesinde yer alan özel bir madde, önümüzdeki yaz döneminde takımdan tazminatsız ayrılmasına olanak tanıyor.

