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Mourinho’ya Brezilya’dan sürpriz çağrı: Sezon sonu ayrılıyor mu?

Mourinho’ya Brezilya’dan sürpriz çağrı: Sezon sonu ayrılıyor mu?

14:354/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Brezilya Futbol Federasyonu, haziran ayındaki Dünya Kupası elemeleri öncesi yeni teknik direktörünü belirlemek için harekete geçti. Portekizli çalıştırıcının adı, Dorival Junior ile yolların ayrılmasının ardından gündeme geldi. Peki, Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? İşte detaylar.

Dorival Junior ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho'nun da adı geçiyor.


Brezilya basınından SporTV'nin sunucusu Andre Rizek'in haberine göre; Mourinho, bir hafta önce görevine son verilen Dorival Junior'un yerine gelebilecek isimlerin arasında yer alıyor.


Haberde Portekizli teknik adamın Haziran 2026'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesinin bulunduğu hatırlatılarak, Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için acele ettiği vurgulandı.


Federasyonun, haziran ayında Ekvador ve Paraguay ile oynanacak olan 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçlarına kadar yeni hocasını takımın başına getirmek istediği ileri sürüldü.


Haber detayında Brezilya Milli Takımı için diğer teknik direktör adaylarının ise Jorge Jesus, Carlo Ancelotti ve Abel Ferreira olduğu kaydedildi.


#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Brezilya

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