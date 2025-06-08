Muslera yerine dünyaca ünlü kaleci geliyor: Galatasaray'dan kaleye dev hamle

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası yeni kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, rotayı dünyaca ünlü kaleciye çevirdi.
Galatasaray, yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında kaleci transferi için arayışlarını sürdürüyor.
Fernando Muslera ile 14 yılın ardından vedalaşan Galatasaray'da sürpriz bir isim adaylar arasına girdi.
Sabah'ın haberine göre; Barcelona ile ayrılması gündemde olan Marc Andre ter Stegen için yakın takip başlatıldı.
Jan Oblak, Andriy Lunin ve Dominik Kotarski gibi isimleri listesinde bulunduran Galatasaray'da Marc Andre ter Stegen de dahil edildi.
2014'ten beri Barça'da olan 33 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılması bekleniyor.
Normal şartlarda sözleşmesi 2028'de bitecek olan ter Stegen'in forma şansı bulmak için yeni bir takıma gidebileceği bildirildi.
Alman eldiven 2024-2025 sezonunda Barcelona'da 9 maça çıkarken Wojciech Szczesny'nin arkasında kaldı.