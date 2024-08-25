Muslera Young Boys maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Galatasaray'ın deplasmanda Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Fernando Muslera'nın MR sonucu belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray, Devler Ligi'ndeki play-off eşleşmesinin ilk maçından üzgün ayrıldı. Young Boys deplasmanında 86. dakikada yedikleri penaltı golü ile karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı kırmızılı ekip, İsviçre ekibini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.
Eşleşmeden galip ayrılıp transfer limiti problemini çözerek kadrosunu güçlendirmek isterken Cimbom, neredeyse yetenekli kalecileri Muslera'yı sakatlığa feda edecek olmanın şokunu yaşıyordu.
Maçın ikinci devresine Muslera'sız devam edilirken taraftar, sevilen kalecinin sakatlığının durumu hakkında merak içerisinde.
Sabah'ta yer alan habere göre Muslera'nın MR sonucu temiz çıktı ve taraftarlar özellikle eşleşmenin ikinci maçı dolayısıyla rahat bir nefes aldı.
27 Ağustos'ta oynanacak olan rövanş maçının sarı kırmızılı ekip için, özellikle transfer limiti problemi göz önüne alındığında, kader maçına çıkacak.
Taraftarlarca benimsenmiş ve Türkiye'de en çok kupa kaldıran yabancı oyuncu ünvanına sahip Muslera'nın ise böyle bir maçta oynaması her ne kadar Young Boys maçındaki performansı tartışılıyor olsa da Galatasaray için avantaj sayılabilir.
Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın Süper Lig'de maç başına 0,96 olan gol yeme oranı Avrupa'da 1,69.