Necip Uysal: 22 yıllık kariyerim 5 dakikada sona erdi

Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda Mert Günok ve Necip Uysal’dan kendilerine kulüp bulmalarını talep etti. Siyah-beyazlı formayı uzun yıllardır giyen Necip Uysal, kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Takım planlamasında olmadığım söylendi" diye konuştu.
Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcular Mert Günok ve Necip Uysal’ın bundan sonraki futbol planlamasında yer almadığını iki oyuncuya resmen bildirdi. Kararın, teknik ekibin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla alındığı açıklandı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, Mert Günok ve Necip Uysal’ın devre arası transfer döneminde kendilerine yeni bir takım bulmaları talep edildi. İki futbolcunun bu süreçte kulüp bulamaması halinde ise ligin ikinci yarısında çalışmalarını A takımdan ayrı şekilde sürdürecekleri ifade edildi.
Kadro dışı kararının ardından, 2009-2010 sezonundan bu yana Beşiktaş A Takımı forması giyen Necip Uysal sessizliğini bozdu.
Gazeteci Övünç Özdem’e konuşan 34 yaşındaki futbolcu, kararın kendisine Futbol Direktörü Serkan Reçber tarafından iletildiğini söyledi. Uysal, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Başkan veya Sergen Yalçın ile konuşmadım. Kararı Serkan Reçber iletti. Takım planlamasında olmadığım söylendi. 22 yıllık Beşiktaş kariyerim, 5 dakikada sona erdi. Böyle bir kararı beklemiyordum. Daha önce takımdan ayrılmam hakkında konuşmamız olmamıştı. Sakatlığımı atlatmış, takımla çalışmaya başlamıştım. Yapacak bir şey yok. Buraya kadarmış. Bundan sonra ne yapacağıma henüz karar vermedim."