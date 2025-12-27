Necip Uysal: 22 yıllık kariyerim 5 dakikada sona erdi

Gazeteci Övünç Özdem’e konuşan 34 yaşındaki futbolcu, kararın kendisine Futbol Direktörü Serkan Reçber tarafından iletildiğini söyledi. Uysal, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:





"Başkan veya Sergen Yalçın ile konuşmadım. Kararı Serkan Reçber iletti. Takım planlamasında olmadığım söylendi. 22 yıllık Beşiktaş kariyerim, 5 dakikada sona erdi. Böyle bir kararı beklemiyordum. Daha önce takımdan ayrılmam hakkında konuşmamız olmamıştı. Sakatlığımı atlatmış, takımla çalışmaya başlamıştım. Yapacak bir şey yok. Buraya kadarmış. Bundan sonra ne yapacağıma henüz karar vermedim."