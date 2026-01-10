Neymar’dan milli yıldız için çok konuşulacak açıklama: ‘O dünyanın en iyisi’

Brezilyalı süper star Neymar, katıldığı bir programda milli futbolcumuz için futbol tarihine geçecek ifadeler kullandı.
Santos'ta futbol hayatına devam eden Brezilyalı süper star Neymar, eski futbolcu Aycan Yanaç'ın Youtube kanalına konuk oldu.
33 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'de oynayan Arda Güler hakkında konuştu.
Milli futbolcuyu beğendiğini ifade eden Neymar, “Arda Güler harika bir oyuncu. Kalitesi var. Bence dünyadaki en iyi orta saha oyuncusu” dedi.
Brezilyalı futbolcunun açıklamaları dünya gündeminde yer buldu.
Alex de Souza hayranı olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, Alex nedeniyle Fenerbahçe'yi bildiğini ifade etti.
Hangi Türk takımlarını bildiği sorulan Neymar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tanıdığını söyledi.