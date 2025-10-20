Nihat Kahveci Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! "Devre arasında gidebilir"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, yıldız ismin devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılabileceğini söyledi.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca ve Marco Asensio kaydetti. Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti.
Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin performansını Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.
Maça ilişkin Kahveci, "Böyle bir takım kuruyorsun, bugün lig sonuncusuna karşı oynuyorsun. Maç önüne döndüğünde hele maç da 2-0 olmuşken, rahat izleyeceğiz dersin. Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak. Bu futbolcu grubu taraftara maç izletmiyor rakip kim olursa olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-lacivertli takımın Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski içinse Kahveci şu ifadeleri kullandı:
"Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir. Bazı oyuncular bazı yerlerde olmuyor. Bugünkü pozisyondan sonra tepkiyi gördükten sonra ve bu sezonun geneline baktığımda da fırsatları iyi değerlendiremedi. Birçok kötü oynayan oyuncu var orası ayrı ama artık Szymanski için son dakikalar son maçlar gibi gözüküyor."