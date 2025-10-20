Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! "Devre arasında gidebilir"

Nihat Kahveci Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! "Devre arasında gidebilir"

10:4420/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, yıldız ismin devre arasında sarı-lacivertlilerden ayrılabileceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca ve Marco Asensio kaydetti. Sarı-lacivertli takım bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti.

Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin performansını Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

Maça ilişkin Kahveci, "Böyle bir takım kuruyorsun, bugün lig sonuncusuna karşı oynuyorsun. Maç önüne döndüğünde hele maç da 2-0 olmuşken, rahat izleyeceğiz dersin. Fenerbahçeli taraftarlara rahat maç izlemek yok. Nabız 200'e çıkacak. Bu futbolcu grubu taraftara maç izletmiyor rakip kim olursa olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli takımın Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski içinse Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir. Bazı oyuncular bazı yerlerde olmuyor. Bugünkü pozisyondan sonra tepkiyi gördükten sonra ve bu sezonun geneline baktığımda da fırsatları iyi değerlendiremedi. Birçok kötü oynayan oyuncu var orası ayrı ama artık Szymanski için son dakikalar son maçlar gibi gözüküyor."

#Fenerbahçe
#Nihat Kahveci
#Fatih Karagümrük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ecogreen Enerji halka arz tarihleri açıklandı: Talep toplama ne zaman?