Nihat Kahveci Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu! "Devre arasında gidebilir"

"Szymanski de bir o kadar kötü vurdu, ondan sonra taraftar patladı artık statta. Artık Szymanski'yi devre arası yollayabiliyorlarsa gidebilir. Bazı oyuncular bazı yerlerde olmuyor. Bugünkü pozisyondan sonra tepkiyi gördükten sonra ve bu sezonun geneline baktığımda da fırsatları iyi değerlendiremedi. Birçok kötü oynayan oyuncu var orası ayrı ama artık Szymanski için son dakikalar son maçlar gibi gözüküyor."