Nihat Kahveci Galatasaray'ın en iyi oyuncusunu açıkladı! "Ne Osimhen ne Icardi"

Galatasaray'ın Süper Lig'deki liderliği sürüyor. Sarı-kırmızılıları değerlendiren Nihat Kahveci, yıldız ismin Osimhen ve Icardi'nin önünde Galatasaray'ın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın yıldızlarının performansını Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.
Nihat Kahveci, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira için övgü dolu ifadeler kullandı. Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"İlkay Gündoğan, saha içi, saha dışı lider. Adam resmen teknik direktör, yemin ediyorum. Açıklamaları da efsane. Osimhen için 'Bir baksınlar, Metin Oktay'ın torunu mu, Fatih Terim ile bir akrabalığı var mı?' demiştim."
"İlkay da geldiğinden beri öyle ki bazıları da istemedi. Çok tecrübeli ve çok karakterli bir oyuncu. Yaşına bakmayalım. Takımı yönlendirmesi inanılmaz. Geldiği günden bugüne kadar son maç da dahil Galatasaray'ın olmazsa olmazı en önemli oyuncusu Torreira."
"Bütün maçlar üzerinden bunu söylüyorum. Galatasaray'ın son 3 yıl ve bu sezon oynadığı maçlardaki en istikrarlı, en yararlı oyuncusu net bir şekilde Torreira. Ne Icardi, ne Osimhen… Allah her takıma böyle bir oyuncu nasip etsin."