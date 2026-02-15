Nihat Kahveci’den derbi sonrası flaş açıklama: ‘Dünya üzerinde onu durdurabilecek yok’

"Fenerbahçe, çok kritik 3 puan alarak bugün itibariyle lig yarışında yine 2 takım olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaldığının altına imzasını attı. Fenerbahçe'nin geriye düştüğünde verdiği reaksiyonlar, şampiyonluk yarışında çok belirleyici ve değerli oluyor."



