Nihat Kahveci’den derbi sonrası flaş açıklama: ‘Dünya üzerinde onu durdurabilecek yok’

Trabzon'daki tarihi maç sonrası Fenerbahçe'nin geri dönüş reaksiyonunu alkışlayan Nihat Kahveci, ligin geri kalanı için net konuştu. Asensio'nun dahi oyunundan Guendouzi'nin zekasına kadar galibiyetin şifrelerini çözen usta yorumcu, Trabzonspor futbolcu için flaş bir açıklamada bulundu.
Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Kontra Spor Youtube kanalında değerlendirdi.
"Fenerbahçe, çok kritik 3 puan alarak bugün itibariyle lig yarışında yine 2 takım olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaldığının altına imzasını attı. Fenerbahçe'nin geriye düştüğünde verdiği reaksiyonlar, şampiyonluk yarışında çok belirleyici ve değerli oluyor."
"Asensio; kusura bakma sana kelime kalmadı, her gün de övemem seni, özel çalışmam, ders almam lazım! Çok özel, çok başka..."
"Talisca oyununu güncelliyor, dönüştürüyor. Talisca'nın gol atacağından yüzde 100 emindim ama bu kadar fiziksel mücadeleye girmek için de çabalayacağından emin değildim. Guendouzi de iyi oynuyor abi! Tam takım oyuncusu, çok akıllı."
"O kesilen topta, Onuachu'yu durdurabilecek bir stoper profili göremiyorum. Belki dünya üzerinde de yoktur"