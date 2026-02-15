Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nihat Kahveci’den derbi sonrası flaş açıklama: ‘Dünya üzerinde onu durdurabilecek yok’

Nihat Kahveci’den derbi sonrası flaş açıklama: ‘Dünya üzerinde onu durdurabilecek yok’

07:4515/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trabzon'daki tarihi maç sonrası Fenerbahçe'nin geri dönüş reaksiyonunu alkışlayan Nihat Kahveci, ligin geri kalanı için net konuştu. Asensio'nun dahi oyunundan Guendouzi'nin zekasına kadar galibiyetin şifrelerini çözen usta yorumcu, Trabzonspor futbolcu için flaş bir açıklamada bulundu.

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Kontra Spor Youtube kanalında değerlendirdi.


"Fenerbahçe, çok kritik 3 puan alarak bugün itibariyle lig yarışında yine 2 takım olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaldığının altına imzasını attı. Fenerbahçe'nin geriye düştüğünde verdiği reaksiyonlar, şampiyonluk yarışında çok belirleyici ve değerli oluyor."


"Asensio; kusura bakma sana kelime kalmadı, her gün de övemem seni, özel çalışmam, ders almam lazım! Çok özel, çok başka..."


"Talisca oyununu güncelliyor, dönüştürüyor. Talisca'nın gol atacağından yüzde 100 emindim ama bu kadar fiziksel mücadeleye girmek için de çabalayacağından emin değildim. Guendouzi de iyi oynuyor abi! Tam takım oyuncusu, çok akıllı."


"O kesilen topta, Onuachu'yu durdurabilecek bir stoper profili göremiyorum. Belki dünya üzerinde de yoktur" 


#Trabzonspor
#Fenerbahçe
#Nihat Kahveci
#Onuachu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutları ödeme planı: Peşinat, vade, aylık taksit ne kadar?