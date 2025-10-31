Yeni Şafak
O parayı getiren Szymanski'yi alır: Fransa devi resmi teklife hazırlanıyor!

09:1531/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Fenerbahçe'de bu sezon form grafiğindeki dalgalanmalarla taraftarın eleştirisine maruz kalan Polonyalı yıldız orta saha Sebastian Szymanski için ayrılık sinyalleri çalmaya başladı. Sarı-lacivertliler, Polonyalı oyuncuyu ara transfer döneminde elden çıkarma kararı alırken, talip de belli oldu. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarın zaman zaman tepkisini çeken Sebastian Szymanski için ayrılık çanları çalıyor. Polonyalı yıldız ara transfer döneminde Lyon'un yolunu tutabilir.



Transfer Feed'de yer alan habere göre, Szymanski için Fransız ekibi Lyon ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.


Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki futbolcu için 14 milyon euroluk bir teklifi kabul edebileceği belirtilirken, resmi teklif beklenmeye başladı.



2027'ya kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Sebastian Szymanski'nin piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Polonyalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla toplam 125 maça çıkarken 22 gol ve 30 asistlik skor katkısı verdi.



#Sebastian Szymanski
#Fenerbahçe
#Lyon
