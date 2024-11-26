O sorunun cevabı geldi: Mike Tyson-Jake Paul maçı kurgu muydu?

Dünyada milyonlarca insan tarafından merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul karşılaşması geçtiğimiz haftalarda gerçekleşmişti. Birçok kişi tarafından Paul'un maç puanıyla kazandığı müsabakanın kurgu olduğu ve boksörlerin bir senaryoyu oynadığı iddia edildi. Bu iddialar son noktayı ise Most Valuable Promotions (MVP) koydu. Peki, Mike Tyson-Jake Paul maçı kurgu muydu? İşte detaylar.

1 /10 58 yaşındaki Mike Tyson'ı tekrardan ringlere döndüren karşılaşmada Jake Paul, eski dünya ağır sıklet boks şampiyonunu maç puanıyla mağlup etti.



2 /10 Tüm dünyada büyük ses getiren müsabakada iki boksörün de oldukça sakin dövüşü karşılaşmanın kurgu olduğu iddialarını gündeme getirdi.

3 /10 Maçın sonlarında aksiyon eksikliğinden dolayı tribünler iki boksörü de yuhalamıştı.

4 /10 Tarihi boks maçının kurgu olduğu iddialarına karşı Jake Paul'un maçlarını organize eden kendi şirketi Most Valuable Promotions (MVP) bir açıklamada bulundu.

5 /10 MVP iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, "Profesyonel bir boks maçına hile karıştırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir suçtur.

6 /10 Paul ve Tyson karşılaşması, Texas Lisanslama ve Düzenlemeler Dairesi (TDLR) tarafından onaylanan profesyonel bir maçtı." ifadeleri kullanıldı.



7 /10 Açıklamada ayrıca, "Her iki dövüşçü de iyi niyetle dövüşü kazanma amacıyla yeteneklerinin en iyisini sergiledi.



8 /10 Her iki dövüşçünün etrafında sözleşmesel veya başka türlü hiçbir kısıtlama yoktu.

9 /10 Her boksör dövüşü kazanmak için tüm gücünü kullanabildi. Aksi yöndeki herhangi bir anlaşma TDLR boks kurallarını ihlal ederdi." denildi.