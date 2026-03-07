Okan Buruk derbi sonrası açıkladı: 'O maçta olmayacağım'

'Genel olarak mutsuzuz'

"İki takım da mutsuz oldu. 4 haakem de kötü günündeydi. Hem Galatasaray hem Beşiktaş hakemlerden mutsuz. Genel olarak mutsuzuz. TFF, MHK... Bizim de kötü olduğumuz yerler var, yanlışlar var. Ancak, hakemlerin bu kötü yönetimini düzeltmek için bir şeyler yapılmalı. Bu TFF'nin elinde. MHK başkanı da hiç gündeme gelmiyor. Eskiden MHK başkanları hep gündeme gelirdi. MHK başkanının da çıkıp performansların nasıl artacağını göstermeli. Her iki takım da hakemden mutsuz."