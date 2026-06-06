Okan Buruk transferine onay vermişti! Jhon Duran karakolluk oldu

Öte yandan kimliğini açıklamak istemeyen bölge sakinlerinden biri, "Gürültü gerçekten dayanılmaz. Aşırı gürültü yüzünden uyuyamıyoruz. Polisin bir şeyler yapmasını ve bu durumu ciddiye almasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.