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Okan Buruk'a yeni yardımcı: Şampiyon yapan hoca geliyor

Okan Buruk'a yeni yardımcı: Şampiyon yapan hoca geliyor

22:018/04/2025, Salı
G: 8/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un ekibine şampiyon hocayı dahil ediyor. Sarı-kırmızılıların başarılı antrenör ile anlaşma sağladığı iddia edilirken kısa süre içerisinde teknik ekibe katılacağı öğrenildi.

Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşılırken Galatasaray'da teknik ekibe yeni bir isim katılıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim tarafından yetersiz bulunan teknik direktör Okan Buruk'un ekibine tanıdık bir hoca ekleniyor.

2022-23 sezonunda Okan Buruk'un yardımcılığını yapan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olduğu düşünülen Moritz Volz ile anlaşma sağlandığı iddia edildi. Alman çalıştırıcının kısa süre içerisinde ekibe katılacağı aktarıldı. 

İlk sezon Buruk'un isteği üzerine ekibe dahil edilen Alman çalıştırıcının uzmanlık alanları teknik ve taktik antrenmanlardı.

40 yaşındaki antrenör, 2023-24 sezonun başında oynanan Zalgris maçlarının ardından görevden alınmıştı. Volz, 2019-2021 yılları arasında Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın teknik ekibinde görev yapıyordu.

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