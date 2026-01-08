Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçına sürpriz tercih! İki isim kulübeye

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Okan Buruk’un bir diğer özel çalışması ise 10 numara konusunda. Sarı kırmızılıların teknik patronunun, Sara ile birlikte İlkay Gündoğan’ı da hamle oyuncusu olarak planladığı ve forvet arkasında Yunus Akgün’ü düşündüğü öğrenildi. Tabii ki maç gününe kadar bu karar değişebilir ama şu anki çalışmalar bu yönde.