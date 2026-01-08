Yeni Şafak
Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçına sürpriz tercih! İki isim kulübeye

12:238/01/2026, Perşembe
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 10 Ocak'ta oynanacak maç öncesi sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, iki ismi kulübeye çekmeye karar verdi. İşte ayrıntılar...

Eksiklere rağmen Trabzonspor’a karşı rahat bir galibiyet alan ve Süper Kupa’da finale kalan Galatasaray, Fenerbahçe mesaisinde. Özellikle de final gibi kupalı sınavlara farklı hazırlanan ve daha bir motive olan teknik direktör Okan Buruk, stratejisine başladı.

Buruk’un Fenerbahçe’ye karşı zafer planında merkezi güçlü tutma düşüncesi var. Yarı finaldeki Trabzonspor’a karşı yedek bırakılan Lucas Torreira ve Mario Lemina birlikte oynayacak.

Cumartesi günkü finale kadar takımla üç antrenmana çıkacak olan iki tecrübeli oyuncunun derbide her anlamda hazır olması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Okan Buruk’un bir diğer özel çalışması ise 10 numara konusunda. Sarı kırmızılıların teknik patronunun, Sara ile birlikte İlkay Gündoğan’ı da hamle oyuncusu olarak planladığı ve forvet arkasında Yunus Akgün’ü düşündüğü öğrenildi. Tabii ki maç gününe kadar bu karar değişebilir ama şu anki çalışmalar bu yönde.

