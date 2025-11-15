Okan Buruk'tan geçer not alamamıştı! Göztepe yolcusu

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'la ilgili flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk'un gözüne giremeyen genç futbolcunun, Süper Lig ekibi Göztepe'ye gitmeye sıcak baktığı bildirildi.
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi ayrılık iddiaları konuşuluyor.
Göztepe, Galatasaray kadrosunda yer alan 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Yusuf Demir'i renklerine bağlamak için çalışmalara start verdi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla sahada yer alma fırsatı bulamayan Avusturya asıllı Türk futbolcu, genç yaşına rağmen sergilediği performansla futbol camiasının ilgisini çekmiş ve geçmişte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girmeyi başarmıştı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray'da beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe'nin önerisine olumlu yaklaşıyor.
Göztepe kulüp yönetimi, Yusuf Demir'in sahaya katacağı hareketliliği ve hücumdaki yaratıcı özelliklerini, takımın ileri hattına önemli bir güç katacak temel bir unsur olarak değerlendiriyor.