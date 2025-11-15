Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan geçer not alamamıştı! Göztepe yolcusu

Okan Buruk'tan geçer not alamamıştı! Göztepe yolcusu

14:2515/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'la ilgili flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı takımda Okan Buruk'un gözüne giremeyen genç futbolcunun, Süper Lig ekibi Göztepe'ye gitmeye sıcak baktığı bildirildi.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi ayrılık iddiaları konuşuluyor.


Göztepe, Galatasaray kadrosunda yer alan 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu Yusuf Demir'i renklerine bağlamak için çalışmalara start verdi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla sahada yer alma fırsatı bulamayan Avusturya asıllı Türk futbolcu, genç yaşına rağmen sergilediği performansla futbol camiasının ilgisini çekmiş ve geçmişte Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesine girmeyi başarmıştı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Galatasaray'da beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen 22 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Göztepe'nin önerisine olumlu yaklaşıyor.

Göztepe kulüp yönetimi, Yusuf Demir'in sahaya katacağı hareketliliği ve hücumdaki yaratıcı özelliklerini, takımın ileri hattına önemli bir güç katacak temel bir unsur olarak değerlendiriyor.

#Galatasaray
#Yusuf Demir
#Göztepe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: SSK ve Bağ-Kur en düşük maaş ne kadar olacak, kim ne kadar alacak?