Okan Buruk'tan Juventus maçına ters köşe 11! Herkesi şaşırtacak

19:0615/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Devler Ligi'nde Juventus'la kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli teknik adam, şaşırtan bir tercihte bulunacak.

Şampiyonlar Ligi'nde kendini ilk 24'e atan Galatasaray, play-off turunda Juventus ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, 17 Şubat Salı günü İtalyan devi ile RAMS Park'ta mücadele edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şimdiden Juventus maçının ilk 11'ini belirledi. Buruk, çıkaracağı 11 ile rakibini altüst etmek istiyor.

TRT Spor'un haberine göre Juventus maçında kalede Uğurcan Çakır olacak. Okan Buruk, Lemina'nın olmadığı maçta savunma ve hücumda büyük değişikliğe imza atacak.

Habere göre savunmanın sağında Sacha Boey, solunda Ismail Jakobs yer alırken savunma tandeminde Abdülkerim Bardakcı'ya Davinson Sanchez'in yerine Wilfried Singo eşlik edecek.

Orta ikilide Gabriel Sara ve Lucas Torreira'ya görev verecek olan Okan Buruk, öndeki üçlüde Sane, Sallai ve Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürecek. İleri uçta ise Victor Osimhen olacak.

Galatasaray - Juventus maçı 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak. Dev maç TRT 1'den yayınlanacak.

#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Juventus
