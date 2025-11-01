Okan Buruk'tan maç sonu Cihan Aydın'a dikkat çeken protesto: Yanına gitti ve... | VİDEO

Trendyol Süper Lig 11. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının son düdüğünün ardından yaşananlar dikkat çekti. Hakem Cihan Aydın ve ekibinin yanına giden teknik direktör Okan Buruk gündem olan bir harekete imza attı. İşte o anlar.
0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarında hakeme tepki gösteren teknik direktör Okan Buruk sarı kart görmüştü.
Son düdüğün ardından hakem Cihan Aydın ve ekibinin yanına giden Buruk dikkat çeken bir harekete imza attı.
Deneyimli çalıştırıcı yan hakemlerin elini sıkarak tebrik ederken, Cihan Aydın'ı boş geçti.
İşte maç sonu yaşananlar;