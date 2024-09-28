logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Okan Buruk'tan penaltı kararı sonrası hakeme tehdit

Okan Buruk'tan penaltı kararı sonrası hakeme tehdit

21:3828/09/2024, Cumartesi
G: 28/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray son dakika kalesinde yediği golle Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Konuk ekibin VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltı sonrası teknik direktör Okan Buruk hakeme sert tepki gösterdi. Buruk'un dördüncü hakeme söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların gollerini  20, 28. dakikada Victor Osimhen (2) ve 34. dakikada Mauro Icardi attı.

Konuk ekibin gollerini 44. dakikada Fall, 83. dakikada Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno da Costa kaydetti.

Kasımpaşa maçın 84. dakikasında Fall ceza sahası içerisinde çevirdiği topta Jakobs'un eliyle dokunduğunu belirterek penaltı bekledi.

﻿Kasımpaşalı futbolcular yoğun itirazda bulunurken VAR hakemi Ali Şansalan hakem Oğuzhan Çakır'ı monitöre çağırdı.

Hakem Oğuzhan Çakır, VAR incelemesinin ardından Jakobs'un elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

Bu kararın ardından teknik direktör Okan Buruk maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a sert tepki gösterdi.

Buruk, "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez." dedi.

İşte o anlar.

#Galatasaray
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hastalıkları geçirenler dikkat! Erken emeklilik fırsatından yararlanabilirsiniz! İşte SGK'nın yayımladığı liste...