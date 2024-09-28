Okan Buruk'tan penaltı kararı sonrası hakeme tehdit

Galatasaray son dakika kalesinde yediği golle Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Konuk ekibin VAR incelemesinin ardından kazandığı penaltı sonrası teknik direktör Okan Buruk hakeme sert tepki gösterdi. Buruk'un dördüncü hakeme söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 20, 28. dakikada Victor Osimhen (2) ve 34. dakikada Mauro Icardi attı.
Konuk ekibin gollerini 44. dakikada Fall, 83. dakikada Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno da Costa kaydetti.
Kasımpaşa maçın 84. dakikasında Fall ceza sahası içerisinde çevirdiği topta Jakobs'un eliyle dokunduğunu belirterek penaltı bekledi.
Kasımpaşalı futbolcular yoğun itirazda bulunurken VAR hakemi Ali Şansalan hakem Oğuzhan Çakır'ı monitöre çağırdı.
Hakem Oğuzhan Çakır, VAR incelemesinin ardından Jakobs'un elle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
Bu kararın ardından teknik direktör Okan Buruk maçın hakemi Oğuzhan Çakır'a sert tepki gösterdi.
Buruk, "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez." dedi.
İşte o anlar.