Okan Buruk'tan sürpriz kesik! Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlayacak

09:4628/02/2026, Cumartesi
Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Hafta içi Juventus'la Devler Ligi mücadelesine çıkan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, yıldız ismi bu maçta dinlendirme kararı aldı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a yenilen "Cimbom" hem zirve yarışında yara aldı hem de moral kaybetti. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İstanbul'da 5-2 yendiği İtalyan temsilcisi Juventus'a deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, istediği performansı sergileyemese de turu geçerek morallendi. Galatasaray, taraftarı önünde Alanyaspor maçında iyi sonuç alarak iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.

Sabah'ta yer alan habere göre İtalya'da yorulan Aslan'da bazı oyuncuların ağrısı geçmedi. Osimhen, bugün ilk 11'de olmayacak, yerine Mauro Icardi sahne alacak.

Sağ bek olarak alınan Wilfried Singo, yaşadığı iki sakatlığın ardından stoper rotasyonuna geçmişti. İtalya'da Torreira'nın yerine ön liberoda değerlendirilen Fildişi Sahilli oyuncu, bugün de stoperde görev alacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i:


Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Yunus, Sane, Lang, Icardi.

