Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine sitem: 'Farkları yok'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı VAR hakemine sitem etti.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Hatayspor'un golünü 28. dakikada Cumali Sertel kaydetti.
Galatasaray'ın golünü ise 56. dakikada penaltıdan Victor Osimhen attı.
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı VAR hakemine sitem etti.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"İkinci yarı maçı kazanmak için çok fazla pozisyona girdik. Çok gol atabilirdik ikinci yarıda ama top bir türlü girmedi."
"Kötü tercihlerimiz oldu, daha iyi tercihler yapabilseydik 5-6 tane daha net gol pozisyonuna girebilirdik."
"Böyle maçlar olacak, böyle hatalar olacak. 17 deplasman kazandık, bugün kazanamadık. Geçen sene de burada kaybetmiştik."
"Tabii ki buna üzülüyoruz, canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyor ama önde olan taraf biziz. Kendimize güveneceğiz, daha iyi düşüneceğiz, daha çok konsantre olacağız."
"İlk yarıda bir penaltı pozisyonu vardı, rakibin elle oynadığı. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu pozisyon penaltıdır."
"Onların da Türk hakemlerinden hiç farkı yok. Türk hakemlerini nasıl eleştiriyorsak yabancı VAR hakemleri de eleştiriden nasibini alacak."