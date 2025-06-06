Okan Buruk'un listesindeki 3 yerli futbolcu belli oldu

Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu da teknik direktör Okan Buruk'un gözdeleri arasında. Galatasaray yönetiminin, milli orta saha oyuncusu için bordo-mavili kulüple görüşme hazırlığında olduğu belirtiliyor. Buruk'un, Okay'ı Lemina ve Torreira'nın alternatifi olarak takımda görmek istediği ve Galatasaray'ın ısrarcı olduğu öğrenildi.