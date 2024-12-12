Ömer Üründül Fenerbahçe maçını değerlendirdi: ‘İnanılır gibi değildi’

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından ünlü yorumcu Ömer Üründül yazısında Fenerbahçe’yi değerlendirdi. Üründül Fenerbahçe taraftarı ve 2 futbolcu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.
Ünlü spor yazarı Ömer Üründül, Sabah'ta yer alan yazısında Fenerbahçe taraftarının Samet Akaydin tepkisi ve Tadic'in oyunuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ömer Üründül'ün yazısı şöyle:
"Fenerbahçeli futbolcular da 11'e 11 oynadıklarından daha fazla koştular. Birçok kişiyle ters düşecek genel görüşüm var.
Tadic'in kalitesine ve kariyerine asla itirazım yok ama fizik olarak günümüz futbolunun istediği en önemli ilkelerinden birine zıt kutup teşkil ediyor.
Pres yapmıyor, çalım atamıyor, dribblingi yok. Eğer Mourinho, Tadic'e bugüne kadarki gibi sınırsız kredi tanımaya devam ederse işlerin rayına zor gireceğini görüyorum.
Son sözüm Samet için; büyük bir hata yapmıştır ama taraftarın 5. dakikadan itibaren top Samet'e her geldiğinde tepki göstermesi inanılır gibi değildi.
Bu tepkinin sadece Samet'i değil tüm takımı ve teknik ekibi olumsuz etkileyeceğini nasıl düşünemiyorlar. Hayretler içindeyim."