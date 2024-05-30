Fotomaç'ta yer alan habere göre Orkun'un babası Halis Kökçü de Türkiye'de. Daha önce Benfica'nın Avrupa Ligi maçını Samet Aybaba ile izleyen Halis Kökçü bu kez sadece Aybaba'nın değil Başkan Hasan Arat ve Asbaşkan Hüseyin Yücel'in de konuğu oldu.



