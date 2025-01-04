Osayi'den sürpriz hamle! Sezon sonu için o takımla görüşüyor

Fenerbahçe'deki geleceği henüz netlik kazanmayan Bright Osayi-Samuel'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı futbolcunun, sezon sonu için Premier Lig ekibiyle görüştüğü öne sürüldü.

1 /7 Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel için devreye girdi.

2 /7 Takvim'de yer alan habere göre Nijeryalı yıldızın, Premier Lig ekibiyle sezon sonu anlaşmak için masaya oturduğu öne sürüldü.

3 /7 Öte yandan geçtiğimiz günlerde tecrübeli sağ bek, Crystal Palace'ın Arsenal ile oynadığı maçta tribünde yerini almıştı.

4 /7 Bu durum transfer iddialarını güçlendirmişti. Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.

5 /7 Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Osayi için "Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullanmıştı.

6 /7 Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği ise halen belirsizliğini koruyor.