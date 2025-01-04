Osayi'den sürpriz hamle! Sezon sonu için o takımla görüşüyor

Fenerbahçe'deki geleceği henüz netlik kazanmayan Bright Osayi-Samuel'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijeryalı futbolcunun, sezon sonu için Premier Lig ekibiyle görüştüğü öne sürüldü.
Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel için devreye girdi.
Takvim'de yer alan habere göre Nijeryalı yıldızın, Premier Lig ekibiyle sezon sonu anlaşmak için masaya oturduğu öne sürüldü.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde tecrübeli sağ bek, Crystal Palace'ın Arsenal ile oynadığı maçta tribünde yerini almıştı.
Bu durum transfer iddialarını güçlendirmişti. Osayi'nin Kanarya ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek.
Fenerbahçe'de Asbaşkan Acun Ilıcalı, Osayi için "Yeni kontrat konusunda anlaşma sağladık" ifadelerini kullanmıştı.
Nijeryalı oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği ise halen belirsizliğini koruyor.
8 milyon Euro değerindeki 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde bu sezon 18 maçta 1 asist yaptı.