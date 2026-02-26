Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen’den maç sonu damga vuran itiraf: Gol sonrası neden sevinmediğini açıkladı

Osimhen’den maç sonu damga vuran itiraf: Gol sonrası neden sevinmediğini açıkladı

11:2526/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şampiyonlar Ligi’nde turu getiren golü atıp donup kalan Nijeryalı forvet, Torino’daki tavrının nedenini açıkladı.

Galatasaray, İstanbul'da 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a normal sürede 3-0 mağlup oldu.


Uzatma devrelerinde sarı-kırmızılılar, önce Osimhen ardından da Barış Alper Yılmaz'la bulduğu gollerle fişi çekti ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Uzatma devrelerinde sarı-kırmızılılar, önce Osimhen ardından da Barış Alper Yılmaz'la bulduğu gollerle fişi çekti ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi.


Karşılaşmada Victor Osimhen'in attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunmaması ise gündem oldu. Karşılaşmanın ardından Nijeryalı yıldız, gole neden sevinmediğini açıkladı. Osimhen'in ifadeleri şöyle:


"Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım. Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık.


#Osimhen
#Galatasaray
#Juventus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ TARİHİ 2026: TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman, kura isim listesi açıklandı mı?