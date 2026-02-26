Osimhen’den maç sonu damga vuran itiraf: Gol sonrası neden sevinmediğini açıkladı

Şampiyonlar Ligi’nde turu getiren golü atıp donup kalan Nijeryalı forvet, Torino’daki tavrının nedenini açıkladı.
Galatasaray, İstanbul'da 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a normal sürede 3-0 mağlup oldu.
Uzatma devrelerinde sarı-kırmızılılar, önce Osimhen ardından da Barış Alper Yılmaz'la bulduğu gollerle fişi çekti ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükseldi.
Karşılaşmada Victor Osimhen'in attığı golden sonra sevinç gösterisinde bulunmaması ise gündem oldu. Karşılaşmanın ardından Nijeryalı yıldız, gole neden sevinmediğini açıkladı. Osimhen'in ifadeleri şöyle:
"Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım. Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık.