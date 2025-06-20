Osimhen’den Suudi Arabistan’a transfer sorusuna flaş yanıt: ‘Görüşmeler başlar’

Osimhen, katıldığı bir YouTube yayınında "Suudi Arabistan'dan teklifler geldiğini duydum. Kariyerinde neler oluyor?" sorusunu şöyle yanıtladı, "Bilirsiniz, sezon bittiğinde her zaman böyle transfer haberleri çıkar. Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister. Ancak şu anda ben tatilime odaklandım."



