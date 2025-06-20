Osimhen’den Suudi Arabistan’a transfer sorusuna flaş yanıt: ‘Görüşmeler başlar’

Galatasaray’da kiralık olarak geçirdiği 2024-25 sezonunda muhteşem bir performans sergileyen Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor. Nijeryalı golcü, Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifler, İngiltere Premier Lig kulüplerinin ilgisi ve Juventus’un radarında olduğu iddialarıyla gündemde. Osimhen katıldığı bir YouTube yayınında kendisine sorulan soruya flaş bir yanıt verdi.
Sezonu Galatasaray'da tamamlayan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.
Galatasaray takımda Osimhen'i takımda tutmak isterken yıldız golcü, Al-Hilal'in tekliflerini şu an için reddetti.
İngiltere Premier Lig ekipleri ve Juventus'un da listesinde yer aldığı iddia edilen Osimhen, transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Osimhen, katıldığı bir YouTube yayınında "Suudi Arabistan'dan teklifler geldiğini duydum. Kariyerinde neler oluyor?" sorusunu şöyle yanıtladı, "Bilirsiniz, sezon bittiğinde her zaman böyle transfer haberleri çıkar. Görüşmeler başlar ve birçok kulüp sizi ister. Ancak şu anda ben tatilime odaklandım."
Nijeryalı golcü ayrıca, "Geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki gollerime bakıyorum. Hatalarımı ve iyi yaptığım şeyleri görüyorum. Bu da gelişmeme yardımcı oluyor." açıklamasında bulundu.
Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 41 maça çıkarken 37 gol ve 8 asist kaydetti.