Ozan Tufan yol ayrımında

Ozan Tufan yol ayrımında

10:5713/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan'ın yurt içi ve yurt dışından talipleri bulunuyor. Bordo-mavili yönetimin de tecrübeli futbolcuyu takasta kullanmak istediği belirtildi.

Trabzonspor'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ozan Tufan yol ayırımına geldi.

Ara transferde ayrılmayı düşünen tecrübeli oyuncuyu yurt içinde Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Gaziantep FK renklerine bağlamak istiyor.


İngiltere'den de Ozan'a teklif geldiği ve yurt dışında bir takımda oynamaya daha sıcak baktığı öğrenildi.

Trabzonspor yönetimi ise Çaykur Rizesporlu Samet Akaydın transferi gerçekleşmesi halinde Ozan Tufan'ı takasta kullanmayı planlıyor.

