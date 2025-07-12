ÖZET | Ümraniyespor-Galatasaray: 2-5

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar sahadan 5-2 galip ayrıldı.
Galatasaray'da kiradan dönen Nelsson, Zanniolo ve Köhn'ün performansları maç öncesinde merak uyandırdı.
Galatasaray, karşılaşmada Berkan Kutlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Berkan Kutlu maça kaptanlık pazubandı ile çıkmıştı.
İtalyan yıldız Zanniolo, Ümraniyespor maçında takımını 2-1 öne geçiren golü attı. Zanniolo, 60 dakika forma giydiği karşılaşmada beğeni kazandı.
Galatasaray'da ikinci yarıda şans bulan Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon olduğu gibi duran toplarda etkiliydi. Sara, Metehan'ın golünde asisti yapan isim oldu.
Metehan Baltacı attığı golün ardından Galatasaray armasını öptü. Altyapıdan çıkan futbolcularla sevincini paylaştı.
Ümraniyespor-Galatasaray maçının istatistikleri.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Ümraniyespor maçını tribünden takip etti.
Nicolo Zanniolo, Galatasaraylı taraftarların sevgi gösterilerine böyle karşılık verdi.
Zanniolo'nun Ümraniyespor'a attığı gol.