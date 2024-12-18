Pachuca nerenin takımı, değeri kaç milyon euro, kadrosunda kimler var?

FIFA Kıtalararası Kupa Finali’nde Real Madrid evinde Pachuca ile karşılaşacak. Katar’da oynanacak maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Futbolseverler bu nefes kesecek maç öncesinde ‘Pachuca nerenin takımı, kadrosunda kimler var?’ sorusunun yanıtını arıyor. Cevaplar haberimizde.
Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa Finali’nde bu akşam saat 20.00’de Pachuca ile karşılaşacak.
Karşılaşma Katar’da Lusail Stadyumu’nda oynanacak.
PACHUCA NERENİN TAKIMI, KADROSUNDA KİMLER VAR?
Pachuca, Meksika'nın Pachuca şehrinde kurulu bir futbol kulübüdür ve Meksika'nın en üst düzey futbol ligi olan Liga MX'de mücadele eder.
Kulüp, 1892 yılında kurulmuş olup, "Tuzos" (Köstebekler) olarak da bilinir ve bu isim, Pachuca şehrinin madencilik geçmişine bir saygı duruşudur.
Takım Değeri:
Pachuca'nın kadro değeri, güncel piyasa verilerine göre yaklaşık olarak 48 milyon Euro civarındadır. Bu değer, oyuncuların piyasa değerlerine göre Transfermarkt gibi platformlarda belirlenir.
Kadro
Pachuca'nın kadrosu, hem genç yeteneklerden hem de deneyimli oyunculardan oluşur. İşte detaylı birkaç oyuncu:
Cabral (Gustavo Cabral): Deneyimli savunma oyuncusu, takımın liderlerinden biri olarak bilinir.
Micolta (Jordy Caicedo): Ekvadorlu forvet, Pachuca'nın hücum hattında önemli bir rol oynuyor.
Chaka (Erick Sánchez): Meksikalı orta saha oyuncusu, genç yaşına rağmen takımın bel kemiği.
Ponchito (Roberto de la Rosa): Yerel yetenek, hücumda etkili olabilen bir oyuncu.
Idrissi (Oussama Idrissi): Faslı kanat oyuncusu, takımın en değerli oyuncularından biri.
Rondón (Salomón Rondón): Venezuelalı forvet, tecrübesiyle takımı taşıyan isimlerden.
Deossa (Nelson Deossa): Kolombiyalı orta saha oyuncusu, genç yaşına rağmen dikkat çekiyor.
Elias Montiel: Genç ve gelecek vaat eden bir oyuncu, özellikle penaltı atışlarında dikkat çekmiştir.
Kulüp Tarihi ve Başarılar
Pachuca, Meksika futbolunun en eski kulüplerinden biridir.
Lig şampiyonlukları arasında 1999 Invierno, 2001 Invierno, 2003 Apertura, 2006 Clausura, 2007 Clausura ve 2016 Clausura bulunmaktadır.
Uluslararası alanda da başarılı olan Pachuca, 3 CONCACAF Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştır.