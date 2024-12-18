Pachuca nerenin takımı, değeri kaç milyon euro, kadrosunda kimler var?

Kadro





Pachuca'nın kadrosu, hem genç yeteneklerden hem de deneyimli oyunculardan oluşur. İşte detaylı birkaç oyuncu:





Cabral (Gustavo Cabral): Deneyimli savunma oyuncusu, takımın liderlerinden biri olarak bilinir.

Micolta (Jordy Caicedo): Ekvadorlu forvet, Pachuca'nın hücum hattında önemli bir rol oynuyor.

Chaka (Erick Sánchez): Meksikalı orta saha oyuncusu, genç yaşına rağmen takımın bel kemiği.

Ponchito (Roberto de la Rosa): Yerel yetenek, hücumda etkili olabilen bir oyuncu.

Idrissi (Oussama Idrissi): Faslı kanat oyuncusu, takımın en değerli oyuncularından biri.

Rondón (Salomón Rondón): Venezuelalı forvet, tecrübesiyle takımı taşıyan isimlerden.

Deossa (Nelson Deossa): Kolombiyalı orta saha oyuncusu, genç yaşına rağmen dikkat çekiyor.

Elias Montiel: Genç ve gelecek vaat eden bir oyuncu, özellikle penaltı atışlarında dikkat çekmiştir.







