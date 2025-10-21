Yeni Şafak
Paulo Dybala sürprizini duyurdular: Rüya transfer gerçekleşiyor!

08:3021/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, sezon başındaki formsuzluğu ve sözleşmesinin tıkandığı iddialarıyla gündeme geldi. Fırsattan istifade dev kulüp 31 yaşındaki hücumcuyu 2 yıllığına kadrosuna katmak için resmi teklif hazırladı. İşte detaylar.

Dünya futbolunun önemli yeteneklerinden Paulo Dybala'nın Roma'daki geleceği üzerindeki belirsizlik giderek artıyor.


İtalyan kulübüyle yeni sözleşme görüşmeleri sürerken, Brezilya futbolunun en köklü kulüplerinden Flamengo'nun, Arjantinli yıldıza yönelik ciddi bir transfer hamlesi yaptığı iddia edildi.

Juventus'tan ayrılarak büyük umutlarla Roma'ya transfer olan Dybala'nın sözleşme yenileme süreci, oyuncunun başka alternatifleri değerlendirmesi nedeniyle tıkanma noktasına geldi.


İtalyan kulübü her ne kadar yeni bir mukavele teklif etmiş olsa da, Dybala'nın çevresinden sızan bilgiler, yıldız ismin bu teklife hemen yanıt vermediğini ve masadaki diğer seçenekleri de değerlendirdiğini gösteriyor.

Kariyerine Arjantin'de başlayan Dybala'nın, futbola başladığı kıta olan Güney Amerika'ya dönme fikrine sıcak baktığı belirtiliyor. Oyuncunun, bölgedeki futbol tutkusu ve yüksek pazar değerinin farkında olması, Brezilya'ya transfer olasılığını güçlendiriyor.


Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan ve 211 dakika sahada kalan Dybala, henüz gol veya asist katkısı sağlayamamış olsa da, kalitesi Brezilya devi için ilgi çekici olmaya yetiyor.


