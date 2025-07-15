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Piyasa değeri 1 milyondan 35 milyon euroya çıkmıştı: Mertens’in yerine gelecek isim belli oldu

Piyasa değeri 1 milyondan 35 milyon euroya çıkmıştı: Mertens’in yerine gelecek isim belli oldu

09:4815/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray, Mertens’in emekliliği sonrası hücum hattındaki yaratıcı oyuncu arayışlarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar ‘10 numara’ pozisyonu için alternatif isimler üzerinde duruyor. Galatasaray bu kapsamda sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Victor Osimhen ve İlkay Gündoğan transferlerine yoğunlaşan Galatasaray, sözleşmesi sona eren Dries Mertens'in yerini alacak isim için de çalışmalarını sürdürüyor.


Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemine gelen isim Enzo Millot oldu. Milliyet'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Fransız 10 numarayı, Mertens'in yerine düşünüyor.


Galatasaray'ın hedefindeki Enzo Millot, TFF'nin 2002 ve sonraki doğumlu 2 futbolcu şartını da karşılıyor.


Stuttgart'a transfer olduğu 2021 yılında 1 milyon euro piyasa değeri olan ve 1.75 milyon euroya transfer edilen Enzo Millot'nun an itibarıyla değeri 35 milyon euro.

22 yaşındaki Enzo Millot'nun Stuttgart ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Fransız futbolcu, 12 gol ve 8 asistlik skor katkısı vermişti.



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