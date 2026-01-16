UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasını 12. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Samsunspor’un bugün çekilecek kura sonucunda rakibi belli olacak. Peki, UEFA Konferans Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlayarak yoluna devam eden Karadeniz ekibi, son 16 turuna kalabilmek için play-off mücadelesi verecek.
Konferans Ligi'nde 6 maça çıkan Samsunspor, 10 puan toplayarak lig aşamasını 12. sırada tamamlamıştı.
Lig aşamasındaki performansı sayesinde kuraya seri başı olarak katılma hakkı kazanan Samsunspor, bu turda seri başı olmayan iki takımdan biriyle eşleşecek. Temsilcimiz bu avantajı sayesinde rövanş maçını kendi sahasında oynayacak.
Samsunspor, kurada yer alan 2 seri başı olmayan takımdan biriyle eşleşecek. Temsilcimizin son 16 play-off turundaki rakibi Kuzey Makedonya ekibi Shkendija veya Finlandiya ekibi Kuopion olacak.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Kritik eşleşmelerde ilk maçlar 19 Şubat 2026 Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz, rakibini elediği takdirde adını son 16 turuna yazdıracak. Son 16 turu kuraları ise 27 Şubat'ta çekilecek.
KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi, bugün saat 15.00'te başlayacak. Kura töreni TRT SPOR, UEFA.tv ve UEFA Konferans Ligi resmi uygulamasından canlı olarak takip edilebilecek.
UEFA Konferans Ligi'nde mücaele edecek takımlar şöyle:
Seribaşı takımlar:
Samsunspor, AZ Alkmaar (Hollanda), Crystal Palace (İngiltere), Fiorentina (İtalya), Lausanne-Sport (İsviçre), Celje (Slovenya), Lech Poznan (Polonya), Rijeka (Hırvatistan).
Seribaşı olmayan takımlar:
Jagiellonia (Polonya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Noah (Ermenistan), Zrinjski (Bosna Hersek), Drita (Kosova), KuPS Kuopio (Finlandiya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Sigma Olomouc (Çekya).