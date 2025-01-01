Pogba'dan transfer mesajı: "Herkes o takıma gitmem gerektiğini söylüyor"

Doping cezası Mart ayında bitecek olan Paul Pogba, birçok takımın transfer gündeminde yer alıyor. Yıldız oyuncu, konuyla ilgili ilgi çekici bir açıklama yaptı. Arkadaşlarının kendisine "transfer ol" dediği takımı söyleyen Pogba'nın mesajı Avrupa basınında yer buldu.
Doping cezası Mart ayında bitecek olan Paul Pogba, birçok takımın transfer gündeminde yer alıyor. Yıldız oyuncu, konuyla ilgili ilgi çekici bir açıklama yaptı. Arkadaşlarının kendisine "transfer ol" dediği takımı söyleyen Pogba'nın mesajı Avrupa basınında yer buldu.
Doping cezası düşürülen ve Mart ayından sonra sahalara geri dönebilecek olan Pogba uzun süredir bireysel çalışmalarda bulunuyor. 2026'ya kadar Juventus ile sözleşmesi bulunan oyuncu, Ocak ayında takımdan ayrılabilir.
Yeniden futbola geri döneceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Pogba, birçok takımdan transfer teklifi alıyor.
Süper Lig'in büyük takımlarıyla da adı anılan oyuncu, İngiliz basınında gündem olacak bir mesaj verdi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Premier Lig ekiplerinden Fullham'dan kendisine bir ilgi olduğunu söyledi. Pogba, çevresindekilerden Londra ekibinde "oynamalısın" şeklinde tavsiyeler aldığını ifade etti.
Premier Lig'de 8. sırada bulunan Fullham'ın ilerleyen günlerde Pogba ile ilgili yaklaşımı merak ediliyor. Yıldız ismin Mart ayına kadar oynayamayacak olması bu transferdeki en büyük engel.
Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısı gösteren Pogba'nın yeniden futbola dönüşü birçok futbolseveri heyecanlandırıyor. Dopingden aldığı ceza sonrasında yeşil sahalara yeniden motive olmak istediğini söyleyen yıldız ismin hangi takıma imza atacağı konusu da kamuoyunun dikkati çekiyor.
İngiliz basını, Pogba'nın Fullham'a transfer olasılığını "yüksek" olarak yorumluyor.