Portekizliler mest oldu: Yılın transferi olabilir

A Milli Takımımızın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyanın en çok konuştuğu birinci isim oldu. Milli oyuncumuz attığı gollerle Portekizli futbolseverlerin de gündemine girdi.
A Milli Takımımızın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyanın en çok konuştuğu birinci isim oldu. Milli oyuncumuz attığı gollerle Portekizli futbolseverlerin de gündemine girdi.
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçındaki performansıyla Portekizli futbolseverleri mest etti. Benfica'nın fan hesapları attıkları tweetlerle yıldız oyuncunun transferini övdü.
Benfica hesapları Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerden sonra 'o bizim' şeklinde ifadeler kullanırken milli oyuncunun Portekiz'de sezonun transferi olabileceğini belirtti.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Milli oyuncumuzun bu transferi sarı kırmızılıları ikiye bölmüştü.
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da çıktığı 179 maçta 46 gol atarken 42 de asist yapma başarısı göstermişti.
Kerem Aktürkoğlu, Benfica Başkanı Rui Costa'nın uzun uğraşları sonucunda Portekiz ekibine katılmıştı. Milli futbolcunun transferinde Fatih Terim ve Rui Costa dostluğunun da etkili olduğu ifade edilmişti.