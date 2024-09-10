Portekizliler mest oldu: Yılın transferi olabilir

A Milli Takımımızın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyanın en çok konuştuğu birinci isim oldu. Milli oyuncumuz attığı gollerle Portekizli futbolseverlerin de gündemine girdi.

1 / 6 A Milli Takımımızın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyanın en çok konuştuğu birinci isim oldu. Milli oyuncumuz attığı gollerle Portekizli futbolseverlerin de gündemine girdi.

2 / 6 Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçındaki performansıyla Portekizli futbolseverleri mest etti. Benfica'nın fan hesapları attıkları tweetlerle yıldız oyuncunun transferini övdü.

3 / 6 Benfica hesapları Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerden sonra 'o bizim' şeklinde ifadeler kullanırken milli oyuncunun Portekiz'de sezonun transferi olabileceğini belirtti.

4 / 6 Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Milli oyuncumuzun bu transferi sarı kırmızılıları ikiye bölmüştü.

5 / 6 Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da çıktığı 179 maçta 46 gol atarken 42 de asist yapma başarısı göstermişti.