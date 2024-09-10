Spor

Portekizliler mest oldu: Yılın transferi olabilir

00:25 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 00:33 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak

A Milli Takımımızın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyanın en çok konuştuğu birinci isim oldu. Milli oyuncumuz attığı gollerle Portekizli futbolseverlerin de gündemine girdi.

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A Milli Takımımızın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçtan sonra Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyanın en çok konuştuğu birinci isim oldu. Milli oyuncumuz attığı gollerle Portekizli futbolseverlerin de gündemine girdi.

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçındaki performansıyla Portekizli futbolseverleri mest etti. Benfica'nın fan hesapları attıkları tweetlerle yıldız oyuncunun transferini övdü.

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Benfica hesapları Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerden sonra 'o bizim' şeklinde ifadeler kullanırken milli oyuncunun Portekiz'de sezonun transferi olabileceğini belirtti.

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya 12 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Milli oyuncumuzun bu transferi sarı kırmızılıları ikiye bölmüştü.

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da çıktığı 179 maçta 46 gol atarken 42 de asist yapma başarısı göstermişti.

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Kerem Aktürkoğlu, Benfica Başkanı Rui Costa'nın uzun uğraşları sonucunda Portekiz ekibine katılmıştı. Milli futbolcunun transferinde Fatih Terim ve Rui Costa dostluğunun da etkili olduğu ifade edilmişti.

#Türkiye
#Portekiz
#Benfica
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