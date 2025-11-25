Yeni Şafak
Premier Lig’de şok olay! Takım arkadaşına tokat attı, oyundan atıldı: 10 kişi kalan ekip Manchester United'ı yıktı

08:1925/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Premier Lig'in dev randevusunda Everton, Old Trafford'da Manchester United'ı 1-0 mağlup etmeyi başarırken, maçın erken dakikalarında yaşananlar tüm İngiltere'yi şok etti.

Premier Lig'in 12. haftasında Everton, Manchester United'a konuk oldu.


Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Everton, 1-0 kazanmayı başardı. Everton'a mücadelede galibiyeti getiren golü 29. dakikada Dewsbury-Hall attı.


12 YIL SONRA AYNI SENARYO


Everton'ın Old Trafford'da son kazandığı maçta Manchester United'ın teknik direktörlük koltuğunda David Moyes oturuyordu. 12 yıl sonra Everton'a Old Trafford'da galibiyeti getiren teknik direktör ise bu sefer David Moyes oldu.


Everton'da Idrissa Gueye 13. dakikada takım arkadaşına tokat atması sonucu kırmızı kart gördü.


Bu sonuçla birlikte Everton, puanını 18'e çıkardı. Ligde 5 maç sonra kaybeden Manchester United ise 18 puanla 10. sırada yer aldı.


Ligde gelecek hafta Everton, Newcastle'ı konuk edecek. Manchester United ise Crystal Palace deplasmanında olacak.


TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI


Karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan olayda Everton'lu Michael Keane ve Gueye, tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Gueye, takım arkadaşı Keane'ye tokat attı.


TAKIM ARKADAŞLARI ZOR TUTTU


Tartışma sonrasında maçın hakemi Tony Harrington Senegalli orta sahası oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonrası takım arkadaşları 36 yaşındaki oyuncuyu zor sakinleştirdi.


#Premier Lig
#Everton
#Manchester United
