Premier Lig’den Süper Lig’e: 85 milyon euroluk kanat transfer ediliyor!

Şampiyonluk umutlarını son iki haftaya bırakan Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları başladı. Kanarya ilk olarak kanat takviyeleri ile takımı hızlandıracak. Bu kapsamda sarı-lacivertliler Premier Lig’de forma giyen 30 milyon euro piyasa değeri olan yıldız futbolcu için harekete geçti. Manchester United İngiliz futbolcuyu 2021 yılında 85 milyon euroya Borussia Dortmund’dan transfer etmişti. Fenerbahçe 25 yaşındaki oyuncu için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

1 /7 Süper Lig'de şampiyonluğu büyük mucizelere bırakan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.



2 /7 Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün katıldığı programda Fenerbahçe'nin izleyeceği transfer stratejisinden bahsetmişti.



3 /7 Koç, takımı ve oyunu hızlandıracaklarını özellikle ifade ederken transfer komitesi arayışlarına bu bağlamda başlarken radara dünyaca ünlü yıldız girdi.



4 /7 Milliyet'in İngiliz basınına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe, Jadon Sancho'nun peşinde.



5 /7 Mourinho’nun takımı hızlandırma hedefinin kilit isimlerinden olması beklenen 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho, sezonu Chelsea'de kiralık geçirdi.

6 /7 Bonservisi Manchester United'da olan Jadon Sancho için Kırmızı Şeytanlar, Borussia Dortmund'a 85 milyon euro ödeme yapmıştı.

