Puan kaybı sonrası Tedesco'dan çok net yanıt: Galatasaray sorusunu anında kesti: "1 saniyemi bile harcamam"

07:467/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Fenerbahçe'nin Başakşehir beraberliğini değerlendiren Teknik Direktör Domenico Tedesco, basın toplantısında muhabirlerin Galatasaray-Samsunspor maçı için sorusuna çarpıcı bir cevap verdi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe öne geçtiği maçta Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


GALATASARAY MAÇI SORULDU

Domenico Tedesco'ya, "Galatasaray - Samsunspor maçındaki pozisyonu, Fenerbahçe teknik direktörü değil de bir futbol adamı olarak nasıl yorumlarsınız?" sorusu soruldu.


İtalyan çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin adamıyım. Bunu, boşta özgür bir insan gibi değerlendiremem. Kaldı ki, böyle olduğum için şanslıyım. Çünkü Fenerbahçe'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuyu düşünmek için 1 saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum." dedi.


"Galatasaray maçının takıma herhangi bir etkisi olmadı. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz lazımdı. Nelson Semedo'nun sakatlığı takımı etkiledi.


İki forvetle daha tehlikeli olursunuz, Galatasaray maçını da kazanabilirdik. Duran, En-Nesyri, Talisca.. Şunu biliyorum, forvetlerimin gücüne inanıyorum."


