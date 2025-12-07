Puan kaybı sonrası Tedesco'dan çok net yanıt: Galatasaray sorusunu anında kesti: "1 saniyemi bile harcamam"

İtalyan çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin adamıyım. Bunu, boşta özgür bir insan gibi değerlendiremem. Kaldı ki, böyle olduğum için şanslıyım. Çünkü Fenerbahçe'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuyu düşünmek için 1 saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum." dedi.



