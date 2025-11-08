Quaresma dünyanın en iyi golcüsünü seçti: Ronaldo'ya karşı onu tercih etti

Portekizli eski futbolcu Ricardo Quaresma, aktif oyuncular arasında en iyi santrforu belirledi. Yıldız ismin, yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu seçmemesi dikkati çekti.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, aktif oynayan oyuncular arasında dünyanın en iyi golcüsünü seçti.
Portekizli yıldız, ilk 7 kıyaslamada Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'i tuttu.
Quaresma, Osimhen ile Lautaro Martinez arasındaki tercihini ise Arjantinli golcüden yana kullandı.
Lautaro Martinez'e karşı yakın arkadaşı olan Cristiano Ronaldo'yu tercih eden Quaresma, Portekizli yıldıza karşı Harry Kane'i de eledi.
Son seçenekte ise Cristiano Ronaldo'nun karşısına Erling Haaland geldi. Quaresma bu eşleşmeden tercihini Norveçli golcüden yana kullandı.