Rafa Silva'da flaş gelişme! O maçın kadrosuna alınabilir

Beşiktaş'tan ayrılma isteği ve sakatlık gerekçesiyle bir süredir antrenmanlara katılmayan Portekizli yıldız Rafa Silva'nın, ligdeki o maçın kadrosuna alınabileceği iddia edildi.
Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen Rafa Silva’yla ilgili yeni haftada sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Portekizli futbolcu, sakatlıklarını gerekçe göstererek bir süredir antrenmanlarda yer almıyordu.
Siyah-beyazlı kulüp geçtiğimiz hafta Rafa Silva'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada MR tetkiklerinde bel ağrısını açıklayacak bir patolojiye rastlanmadığı belirtilmiş, sağlık ekibi tarafından tedavi programı uygunalacak ifade edilmişti.
Sabah gazetesinde yer alan haberde Rafa Silva’nın dün tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla sohbet ettiği, geri dönüş çalışmalarının sonuna gelen deneyimli futbolcunun Fatih Karagümrük maçının ardından yapılacak ilk antrenmanda yer alabileceği kaydedildi.
Ek olarak Rafa Silva’nın takım çalışmalarına katılıp aradaki farkı kapatması halinde Süper Lig’de gelecek hafta oynanacak Gaziantep FK maçında kadroda yer alabileceği ifade edildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı’yla birlikte düzenledikleri basın toplantısında söylediği sözlerin arkasında olduğu, Rafa Silva’ya kapıyı kapatmadığı ve antrenmanlarda yer alması halinde kadroya alacağına dikkat çekildi.