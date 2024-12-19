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Real Madrid 3 golle kupaya uzandı | ÖZET

Real Madrid 3 golle kupaya uzandı | ÖZET

09:4919/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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FIFA Kıtalararası kupa finalinde Real Madrid ve Meksika ekibi Pachuca’yı karşı karşıya geldi. Real Madrid maçtan 3-0’lık skorla galip gelerek kupanın sahibi oldu. Milli yıldız Arda Güler maça 88. dakikada dahil oldu. Real Madrid - Pachuca maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

FIFA tarafından Katar'da düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca ile karşılaştı. 

Lusail Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.


İspanyol devine kupayı getiren golleri 37. dakikada Kylian Mbappe, 53. dakikada Rodygo ve 84. dakikada penaltıdan Vinicius Junior kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 88. dakikada oyuna dahil oldu.


Carlo Ancelotti, 15. kupasını aldı ve Real Madrid tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör oldu.


2023 yılının yazında Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, kısa zamanda Real Madrid kariyerinin 5. kupasını elde etti.


19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, La Liga şampiyonluğu, İspanya Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluğunu kariyerine ekledi.

Öte yandan Arda'nın Fenerbahçe formasıyla da bir Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.


REAL MADRİD - PACHUCA MAÇ ÖZETİ


Real Madrid - Pachuca maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Real Madrid
#Pachuca
#FIFA Kıtalararası Kupa

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