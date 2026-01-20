UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Real Madrid evinde Monaco’yu konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Real Madrid - Monaco tabii spor 1 canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 7. haftasında sahasında Monaco ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 23.00’de başlayacak ve tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Real Madrid - Monaco maçı öncesi
Daha önce Monaco ile sadece 2003/04 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşen Real Madrid, iç sahada 4-2 mağlup ettiği rakibine dış sahada 3-1 kaybederek deplasman golü kuralıyla turnuvaya veda etmişti.
Fransız takımlarını konuk ettiği son 18 Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Real Madrid (13G 4B), tek mağlubiyetini Mart 1994'te PSG'den aldı (Kupa Galipleri Kupası).
İspanyol takımlarıyla oynadığı son sekiz Şampiyonlar Ligi maçının beşini kazanan Monaco (3M), son galibiyetini geçen sezonun lig aşamasında Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek aldı.
Evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Manchester City'ye 2-1 mağlup olan Real Madrid, turnuvada 2018/19'dan bu yana üst üste iki iç saha mağlubiyeti almıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son beş maçı kaybetmeyen Monaco (2G 3B), daha uzun bir seriyi en son Nisan 2015-Kasım 2016 arasında yakaladı (altı maç).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öne top taşıma hızı en yüksek takım Monaco (2.06 m/s).
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla gol atan (9) ve şut pası veren (20) oyuncu Kylian Mbappe.
Forma giydiği son üç Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan Folarin Balogun, Monaco tarihinde Fernando Morientes (2004) ve Kylian Mbappe'nin (2017) ardından üst üste dört karşılaşmada fileleri havalandıran üçüncü oyuncu olmak istiyor.
Kylian Mbappe kariyerinde Monaco'ya rakip olduğu 14 resmi maçta 15 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 4 asist).
Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde hem 20+ şut pası veren (23) hem de 20+ çalım atan (29) sekiz oyuncudan biri, Monaco forması giyen Maghnes Akliouche.
