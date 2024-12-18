REAL MADRİD - PACHUCA CANLI İZLE

FIFA Kıtalararası Kupa Finali’nde Real Madrid ve Pachuca ile karşılaşacak. Katar’da Lusail Stadyumu’nda oynanacak maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Peki, Real Madrid - Pachuca maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Pachuca canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…

1 /7 Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa Finali’nde Meksika ekibi Pachuca ile karşılaşacak.



2 /7 Katar’da Lusail Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.

3 /7 İspanya takımları ile Meksika takımları daha önce 6 kez karşı karşıya geldi.



4 /7 Bu maçlarda İspanyol takımları 4 galibiyet alırken 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



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REAL MADRİD - PACHUCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Pachuca maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak.





6 /7 Karşılaşma FIFA+ ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

