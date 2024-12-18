FIFA Kıtalararası Kupa Finali’nde Real Madrid ve Pachuca ile karşılaşacak. Katar’da Lusail Stadyumu’nda oynanacak maç bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Peki, Real Madrid - Pachuca maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Real Madrid - Pachuca canlı izleme linki ve canlı skor ekranı…
Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa Finali’nde Meksika ekibi Pachuca ile karşılaşacak.
Katar’da Lusail Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek.
İspanya takımları ile Meksika takımları daha önce 6 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlarda İspanyol takımları 4 galibiyet alırken 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
REAL MADRİD - PACHUCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Pachuca maçı bu akşam saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma FIFA+ ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.
REAL MADRİD - PACHUCA CANLI İZLE
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