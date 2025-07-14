Real Madrid’de bir dönem kapandı: Modric resmen Milan’da

Serie A ekiplerinden AC Milan, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modrić’i kadrosuna kattı.
Luka Modric'in yeni adresi belli oldu.
Serie A ekiplerinden Milan, 13 sezonluk Real Madrid macerasını noktalayan Hırvat oyuncuyu kadrosuna kattı.
39 yaşındaki oyuncu Real Madrid ile 6 Şampiyonlar Ligi, 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra 4 LaLiga, 2 Kral Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı.
Modric, 2018'de kariyer yılını yaşadı. Hırvatistan ile 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan tecrübeli oyuncu Ballon d'Or'un yanı sıra FIFA ve UEFA tarafından yılın futbolcusu seçildi.