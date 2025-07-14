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Real Madrid’de bir dönem kapandı: Modric resmen Milan’da

Real Madrid’de bir dönem kapandı: Modric resmen Milan’da

15:3114/07/2025, Monday
Yeni Şafak
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Serie A ekiplerinden AC Milan, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modrić’i kadrosuna kattı.

Luka Modric'in yeni adresi belli oldu.


Serie A ekiplerinden Milan, 13 sezonluk Real Madrid macerasını noktalayan Hırvat oyuncuyu kadrosuna kattı.


39 yaşındaki oyuncu Real Madrid ile 6 Şampiyonlar Ligi, 6 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 UEFA Süper Kupa'nın yanı sıra 4 LaLiga, 2 Kral Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı.


Modric, 2018'de kariyer yılını yaşadı. Hırvatistan ile 2018 Dünya Kupası'nda final oynayan tecrübeli oyuncu Ballon d'Or'un yanı sıra FIFA ve UEFA tarafından yılın futbolcusu seçildi.


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