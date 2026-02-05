Yeni Şafak
Real Madrid'de oyunculara test yapıldı! Arda Güler'in sonucu dikkat çekti

Tuğçe Erginkoç
16:405/02/2026, Perşembe
G: 5/02/2026, Perşembe
Real Madrid’de Alvaro Arbeloa döneminin başlamasıyla birlikte göreve dönen kondisyoner Antonio Pintus, takımı o meşhur hipoksi maskeleriyle test etti. Sonuçlar ise tüm Madrid camiasını şaşırttı. İşte detaylar...

Real Madrid'in kondisyoneri Antonio Pintus, oyuncuların ciğer kapasitesini ve oksijen tüketim seviyelerini (VO2 Max) ölçen maske testlerini bu sabah gerçekleştirdi.

Marca gazetesinin özel haberine göre testlerin mutlak galibi, geçtiğimiz yıl geçirdiği fiziksel dönüşümle dikkat çeken Arda Güler oldu.

Yüksek yoğunluklu bu testlerde genellikle Fede Valverde veya Vinícius Júnior gibi isimlerin zirvede yer almasına alışık olan Real Madrid teknik heyeti, Arda'nın verileri karşısında adeta hayran kalmış durumda.

Haberde, Arda'nın özellikle "oksijen geri kazanımı" ve "eşik dayanıklılığı" konularında takımın en atletik ismi olarak görülen Valverde'den bile daha yüksek puan topladığı vurgulandı.

Teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın, Arda'nın bu fiziksel gücünü orta sahadaki pres gücüyle birleştirmeyi hedeflediği belirtiliyor. 

#Real Madrid
#Arda Güler
#İspanya
