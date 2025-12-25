Yeni Şafak
Real Madrid'de yüzyılın takası: Vinicius Jr. gidiyor, o geliyor!

Real Madrid’de yüzyılın takası: Vinicius Jr. gidiyor, o geliyor!

14:4825/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Real Madrid'de Vinicius Junior’ın Kylian Mbappe ile eşit maaş talebi (yıllık yaklaşık 32 milyon Euro) yönetimle iplerin gerilmesine neden oldu. Başkan Florentino Perez, bu talebi reddederek Brezilyalı yıldızın Suudi Arabistan’a olası 200 milyon Euro'luk satışından gelecek parayı dünyaca ünlü yıldızın transferine ayırma kararı aldı.

Real Madrid, Vinicius Junior'un olası ayrılığı ihtimaline karşı, duyanları şaşkına çevirecek bir ismi gündemine getirecek.


Defensa Central'de yer alan habere göre; Florentino Perez, Sambacı'nın takımdan ayrılması durumunda gelen bonservis bedeli ile Erling Haaland'ı kadroda görmek istiyor.


MBAPPE KENDİ MEVKİSİNE GEÇECEK


Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Mbappe sol kanatta görev alabileceği ve Norveçli golcüyle birlikte İspanyolların hücum gücünün ciddi şekilde artacağı kaydedildi.

Öte yandan Manchester City'nin Erling Haaland'ı satma gibi bir düşüncesinin olmadığı, ancak oyuncunun istemesi durumunda transferin mümkün olabileceği öne sürüldü.


