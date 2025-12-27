Yeni Şafak
Real Madrid’den flaş Arda Güler açıklaması! Gece yarısı resmi siteden duyurdular

12:5327/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
İspanyol devi Real Madrid, milli yıldızımız Arda Güler hakkında tüm dünyada yankı uyandıran bir duyuru yayınladı. Teknik direktör Xabi Alonso’nun gelişiyle kaderi değişen Arda için kulüp sitesinden "vazgeçilmez" vurgusu yapıldı.

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso’nun gelişiyle ilk 11’in vazgeçilmezleri arasına giren Arda Güler için İspanyol kulübü resmi sitesinden dikkat çeken bir performans duyurusu yaptı.


Yapılan açıklamada, "Arda Güler bu sezon takımımız için vazgeçilmez olduğunu kanıtladı ve istatistikleri de bunu gösterdi.


Orta saha oyuncusu, Real Madrid'in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi." ifadelerine yer verildi.


Milli futbolcumuz geride kalan bu 25 maçta 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.


#Real Madrid
#Arda Güler
#La Liga
