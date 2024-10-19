Real Madrid’in Mbappe pişmanlığı: ‘Durum pek iyi değil’

Perez her zaman büyük oyuncuları sevmiştir. Ayrıca onunla bir evlat ilişkisi de var. Kulüp çok üzgün, öncelikle onun Mbappe’nin performansı beklenen seviyede değil, soyunma odasında da durum pek iyi değil ama bu Mbappe'nin suçu değil.



