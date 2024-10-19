Real Madrid’in Mbappe pişmanlığı: ‘Durum pek iyi değil’

Yaz transfer sezonunda PSG’den Real Madrid’e transfer olan Kylian Mbappe İspanya basınında gündemden düşmüyor. Real Madrid yıldız futbolcunun son günlerde hakkında çıkan haberlerden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Bir İspanyol gazeteci Real’in Fransız futbolcuyu transfer ettiği için pişman olduğunu iddia etti. İşte detaylar.
Fransa’nın kaptanı, PSG'den Real Madrid'e transferini tamamlayarak uzun transfer macerasını nihayet sonlandırdı.
Mbappe sahada tüm müsabakalarda 11 maçta yedi gol attı ancak Madrid'in Bernabeu'daki hayata başlangıcından memnun olmadığı bildiriliyor.
Mbappe, İsveç medyasının tecavüz iddiasıyla ilgili bir polis soruşturmasının merkezinde olduğunu bildirmesiyle milli maç arası sırasında manşetlerde yer aldı.
Fransız futbolcu uluslararası ara sırasında Stockholm'e gitti ve iddia edilen olayın gerçekleştiği otelde kaldı, oyuncu ve avukatı haberleri "iftira söylentisi" olarak reddederken, Madrid de oyuncuya desteklerini sundu.
YouTube kanalı Colinterview'a konuşan gazeteci Romain Molina, Daily Mail'e göre şunları söyledi:
"Onu getirdiklerine pişman oldular. Bunu garanti ederim. Bu konuda kayıt dışı konuştum. Hiç de bekledikleri gibi olmadı. Bu Florentino Perez'in bir hevesiydi. Onu isteyen sadece Perez'di.
Perez her zaman büyük oyuncuları sevmiştir. Ayrıca onunla bir evlat ilişkisi de var. Kulüp çok üzgün, öncelikle onun Mbappe’nin performansı beklenen seviyede değil, soyunma odasında da durum pek iyi değil ama bu Mbappe'nin suçu değil.
Bence Real büyük bir hata yaptı. Sezon öncesi hazırlık dönemi geçirmedi, Bellingham'ın aksine anında oynadı.
Mbappe’nin 25 yaşında fiziksel olarak nasıl olduğunu gördüğünüzde, bunu bana açıklayamazsınız.
Onun 25 yaşında yaşadığı fiziksel düşüşü daha önce hiç görmemiştim"
La Liga’nın son şampiyonu Cumartesi günü deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Mbappe’nin bu karşılaşmayla birlikte yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.